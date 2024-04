Daniela Ferolla sposa il manager Vincenzo Novari dopo 20 anni d’amore

(Di venerdì 19 aprile 2024)ha annunciato in diretta tv le nozze con il compagno. L’ex Miss Italia oggi conduttrice, ospite su Perizona.it

Fiori d’arancio per Daniela Ferolla , amata conduttrice televisiva diventata celebre grazie alla partecipazione a Miss Italia, la cui fascia si è aggiudicata nel 2001. Aveva soltanto 17 anni ma i ... (dilei)

Daniela Ferolla si sposa: nozze in vista per la conduttrice cilentana di Uno Mattina. L’annuncio in tv - Daniela Ferolla si sposa! La conduttrice a "È Sempre Mezzogiorno" annuncia le nozze con il compagno Vincenzo Novari ...infocilento