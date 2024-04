Dallo Scudetto vinto a due anni insufficienti | così Stefano Pioli è arrivato al capolinea

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 aprile 2024) Il ciclo del Milan disembra esseredavvero al. Una traiettoria che per ben treè stata in costante ascesa, con il picco raggiungo nel maggio del 2022 quando i rossoneri vinsero unostraordinario ai ddella più accreditata Inter di Simone Inzaghi. L’indelebile gioia di Reggio Emilia però non ha avuto nessun seguito, da quel momento è cominciato il declino dei rossoneri. La stagione 2022/2023 è stata un disastro in campionato: il tracollo da gennaio in avanti ha portato Leao e compagni a chiudere al quinto posto in classifica (poi diventato quarto per la penalizzazione della Juventus) a venti punti dalla capolista Napoli. Con annesse figuracce: 2-5 in casa con il Sassuolo, 4-0 in casa della Lazio, pareggi e sconfitte ...