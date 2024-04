Dalle promesse di Capri - alle azioni concrete Parsi analizza il G7

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 19 aprile 2024) “Penso che l’Italia debba dimostrare, nei fatti, di essere un punto di forza della coalizione e non solo un sostenitore molto vocale”, dice a Formiche.net al termine del G7 diil prof. Vittorio Emanuele, uno degli analisti più attenti del panorama internazionale. Punta l’indice contro l’emergenza ucraina, dove vi è assolutamente bisogno di mezzi e plaude all’Italia per aver messo il tema libanese all’attenzione dell’Ue. “Il G7, anche se non lo ha detto esplicitamente, ha fatto una chiara distinzione tra l’aggressione russa in Ucraina e la questione della guerra di Gaza”. Il primo impegno del G7 diè quello di ascoltare le richieste del ministro ucraino Kuleba su Patriot e Samp-T: ci saranno questi aiuti? I numeri delle batterie mancanti sono importanti, al momento. Sulla carta abbiamo solo quella tedesca e ...