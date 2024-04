Daily Crown | Daily Mail - ' Kate più popolare di Diana perché rifiuta ruolo di vittima'

(Di venerdì 19 aprile 2024) Londra, 19 apr. (Adnkronos) - "Penso che la principessa del Galles stia rapidamente diventando altrettanto, se non addirittura di più, dell'altra principessa del Galles". Lo ha detto l'editorialista delSarah Vine, intervenendo a The Reaction, il talk show di attualità del tabloid britannico, osando, secondo quanto ritiene lo stesso, pronunciare ciò che è "sacrilegamente indicibile":, "la bella principessa disperatamente infelice, è riuscita a far sentire gli inglesi meno soli" ed è per questo che è ancora nei loro cuori. "Il motivo per cui credo che Catherine sia ora in cima a un recente sondaggio di YouGov sui reali più popolari, superando anche William e Charles - scrive il Dalily- è che lei impersonifica un ideale di femminilità ...

