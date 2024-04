Dacci lo smartphone | studente universitario accoltellato alla schiena da due rapinatori alla fermata del tram

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 aprile 2024) Milano – L'aggressione per rapina. La coltellata sferrata alle spalle. E la fuga. Poco prima dell'una della notte tra giovedì e venerdì, unoitaliano che ha appena compiuto 21 anni è stato avvicinato da due uomini, descritti come nordafricani, mentre stava aspettando ildi piazza Axum, davanti allo stadio di San Siro. Il fendenteUno deiha sferrato un fendente alle spalle del ventunenne per strappargli lo; poi gli aggressori sono scappati. Lo, seppur dolorante per la ferita, si è recato a casa della fidanzata e da lì ha chiamato il 112. I sanitari di Areu lo hanno trasportato in ospedale in ...