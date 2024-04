Da calciatore a monaco buddhista | la storia dell’ex Pisa Kevin Lidin che ha imparato a raggiungere e mantenere la felicità

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Bastano due foto, in prima riga sul suo profilo Instagram, per capire la parabola della vita di. La prima risale al 9 giugno 2019: “Campioni della Serie C“, si legge. La seconda invece, del 10 marzo scorso, lo vede ritratto nelle vesti di un. Le due foto raccontano ladi questo ragazzo, ex centrocampista che in Italia ha giocato con ile la Paganese e che ora si descrive come un insegnate di yoga e portabandiera della cultura dei famosi monaci dalla tunica arancione. Una trasformazione indotta dai molteplici infortuni che ne hanno stroncato la carriera. “Nel 2021 la mia carriera daprofessionista è finita a causa degli infortuni. Ho iniziato a chiedermi cosa fosse lae quale fosse lo scopo ...