Da appiano Gruppo al completo per il match di lunedì sera Inzaghi torna a parlare in conferenza pre-gara

(Di venerdì 19 aprile 2024) Secondo giorno consecutivo di lavoro adGentile per l’Inter, che si avvicina sempre di più al derby di Milano.alper Simoneche recupererà Pavard e Lautaro (squalificati contro il Cagliari) e non ha defezioni derivanti da infortuni. Il tecnico nerazzurro tornerà adopo diverse settimane in unastampa pre-partita nel Centro Sportivo Suning, domenica alle 15. L’ultima era stata quella antecedente alla sfida di ritorno contro l’Atletico Madrid in Champions League, giocata lo scorso 13 marzo. M.T.