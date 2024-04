Cyberbullismo - 17% delle vittime preso di mira per il peso

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 19 aprile 2024) Degli studi sinceramente allarmanti. Stando a quanto pubblicato sulla rivista Plos One, in uno studio condotto dagli scienziati dell’Università di Toronto, circa il 17 per cento degli adolescenti subiscea causa del proprio aspetto fisico. C’è una percentuale significativamente superiore tra gli utenti di social media. Il team, guidato da Kyle Ganson, ha intervistato 12.031 ragazzi, di età compresa tra 10 e 17 anni, provenienti da Australia, Canada, Cile, Messico, Stati Uniti e Regno Unito. Il tempo trascorso davanti allo schermo, spiegano gli esperti, può svolgere una funzione ricreativa. Può, però, essere anche associato a pericoli significativi, come il rischio di subire discriminazione virtuale o episodi di. Nell’ambito dell’indagine, gli studiosi hanno chiesto ai ragazzi di riportare la percentuale della giornata ...