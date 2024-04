Custodiva una pistola  clandestina ed alcuni mezzi rubati | la Polizia di Stato arresta un 49enne

(Di venerdì 19 aprile 2024) Tarantini Time QuotidianoLadiha arreunoriginario di Fragagnano perché ritenuto presunto responsabile dei reati di ricettazione e detenzione illegale di armi e munizioni. Nel corso di mirati servizi di controllo del territorio volti al rintraccio di armi e munizioni in uso alla malavita locale il personale della Commissariato di Grottaglie coadiuvato dal Reparto Prevenzione Crimine di Lecce e dal team cinofili delladi Frontiera di Brindisi ha proceduto alla perquisizione di un’abitazione sita nelle campagne del comune di Fragagnano. L’ispezione dei luoghi ha dato ben presto i risultati sperati. I poliziotti all’interno di un armadio della stanza da letto hanno recuperato una pistola semiautomatica con matricola abrasa calibro 6.35 custodita in un astuccio in ...

Teano, utilizza guardrail come base di spaccio: arrestato pusher di Succivo in trasferta - Pur non avendo alcun legame con quel territorio il 37enne albanese residente a Succivo, nell’agro aversano, da alcuni giorni girovagava con fare sospetto per ...pupia.tv

Giardino Torrigiani: un'oasi nel cuore di Firenze - Firenze è un gioiello della Toscana, accoglie visitatori provenienti da tutto il mondo offrendo un’esperienza unica nel cuore del Rinascimento, della cultura e della bellezza senza tempo. La Cit [...] ...advtraining

Antonio Scurati: il fantasma del fascismo che minaccia la democrazia - L’autore di “M.” spiega che cosa l’ha spinto a scrivere una serie di romanzi su Mussolini. E perché la destra al potere non ha fatto i conti con l’eredità del ...repubblica