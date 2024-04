Curva Sud Milan | Le strade devono dividersi - il cambio dell’allenatore è doveroso

Luca Lucci condivide su Instagram una lunga lettera dedicata al tecnico e al Milan . Emblematica la foto scelta, quella dei festeggiamenti per lo scudetto. Ma di on fire c'è più nulla: "È doveroso ... (fanpage)

La bruciante sconfitta del Milan in Europa League ai quarti di finale con la Roma ha lasciato il segno, soprattutto nei cuori del popolo rossonero. A farsi carico delle voci di tutti i rossoneri ... (sportface)

Milano, 19 aprile 2024 - C’eravamo tanto amati quando eri ” Pioli is on fire” ma dopo l’eliminazione del Milan dalla Europa League con una prestazione difficile da digerire per i tifosi Milanisti ... (ilgiorno)