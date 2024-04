Curling - Mondiali a coppie miste 2024 | il calendario delle partite dell’Italia Dat - ora -i, -tv, streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 aprile 2024) L’Italia proverà a essere protagonista aididoppio misto, che andranno in scena a Oestersund (Svezia). Ci sarà una nuova coppia a rappresentare il Bel Paesi: la confermatissima Stefania Constantini (Campionessa Olimpica di specialità) sarà affiancata dalla novità Francesco De Zanna, giovane promette che ha fatto da riserva al quartetto maschile recentemente capace di conquistare il bronzo iridato. Gli azzurri proveranno a stupire sul ghiaccio scandinavo, dove si giocherà da sabato 20 a sabato 27 aprile. L’Italia punta ad accedere alla fase a eliminazione diretta: le vincitrici dei due gironi da dieci squadre si qualificheranno direttamente alle semifinali, mentre le due seconde e le due terze classificate disputeranno un qualification game che metterà in palio gli ultimi due pass per la zona medaglie. Esordio ...