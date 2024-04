Cuprense perde 28mila euro con la truffa del falso bancario i carabinieri li recuperano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 aprile 2024) Cupramontana (Ancona) 19 aprile 2024 – Contattato da unaddetto al sistema di sicurezza dei conti correnti il quale lo guida al telefono fa bonifici disenza rendersene conto, ma grazie al tempestivo intervento deidella compagnia di Fabriano e alla collaborazione dei dipendenti della banca e di Poste riesce a recuperare quasi tutto il denaro perduto. Denunciato perun 30enne, nato e residente a Napoli, pluripregiudicato per reati analoghi. Tutto è iniziato due mesi fa, quando un 60enne di Cupramontana ha ricevuto una telefonata sul proprio smartphone da un numero fisso. Dall’altro capo del telefono, una voce giovanile, cortese e assolutamente gentile che lo chiamava per nome di battesimo. Si è qualificata come dipendente della sua banca che ...