Cremona - poliziotto eroe salva un bimbo dal soffocamento

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 aprile 2024)– Undella squadra Volante dihato undi due anni dalcon la manovra di Heimlich. L'intervento, decisivo, è avvenuto durante un regolare servizio di controllo della città lombarda: gli agenti hanno sentito una donna urlare e, intuito che qualcosa di grave stava accadendo, sono saliti al secondo piano di un palazzo. Lì hanno trovato la mamma con in braccio il suo bambino: lei in preda al panico e alla disperazione, lui apparentemente senza vita, già cianotico. Gli agenti hanno immediatamente allertato il 118 e, in attesa che arrivassero i soccorsi, uno dei poliziotti ha praticato al piccolo la manovravita. Dopo vari tentativi di disostruzione, il bambino ha gradualmente ripreso colore e poi conoscenza. Si è ...