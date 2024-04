Covid - 72enne col virus per 613 giorni | ‘eterni positivi’ possibile motore di varianti

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 19 aprile 2024) Pubblicato il 19 Aprile, 2024 (Adnkronos) – La più lunga infezione cronica da Sars-CoV-2 conosciuta dagli esperti? E' durata 613. Un nuovo record in ambitoquello individuato dagli esperti del Cemm (Centro di medicina sperimentale e molecolare) dell'University Medical Center (umc) di Amsterdam. Magda Vergouwe e colleghi dell'istituto olandese hanno descritto il caso di unimmunocompromesso che ha convissuto con ildella pandemiaper circa 1 anni e 8 mesi. E nel lungo tempo in cui il patogeno ha abitato il suo organismo ha avuto la possibilità di mutare molto. Tanto che gli esperti evidenziano il rischio che negli 'eterni positivi' si creino condizioni (infezioni persistenti in pazienti senza difese) che li rendono '' per lo sviluppo di nuove ...