Cos’era il Derby Club dove Diego Abatantuono era in famiglia

(Di venerdì 19 aprile 2024) Ilè stato uno dei templi del teatro-cabaret in Italia, attivo fino al 1985. Sul palcoscenico del locale situato non lontano dall’ippodromo di San Siro a Milano, sono saliti alcuni dei comici più importanti d’Italia. Da Cochi e Renato a Paolo Rossi, passando per Teo Teocoli, Massimo Boldi, Giorgio Faletti, Aldo e Giovanni (senza Giacomo) e i Gatti di Vicolo Miracoli. Nato nel 1959, come ristorante, per volere dei coniugi Gianni e Angela Bongiovanni, zii materni di, si trasforma ben presto in un cabaret. Posizionato nel seminterrato di una palazzina in via Monte Rosa 84, ildiventa un luogo di cultoi giovani umoristi mettono alla prova i loro monologhi, in un clima spassoso, libero e molto fertile. Il pubblico? Quello della ...