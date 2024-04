Cos’è la salsa Barbiecue - la nuova creazione Heinz che è già soldout

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 19 aprile 2024) In principio fu Barbie. La bambola bionda più amata al mondo, certo. Ma anche il film di Greta Gerwig che lo scorso anno ha colorato il mondo di rosa. Improvvisamente (neanche poi tanto), tutto acquistò un color Barbie, dalla pasta agli hamburger. Persino, società madre del ketchup, inventò unatutta rosa. Ma non osò metterla in vendita. Ora invece ha deciso di farlo e di farlo in grande stile. Così, in occasione del 65esimo anniversario dell’icona giocattolo, l’Uk e la Mattel hanno annunciato una collaborazione per la messa in commercio dellaClassicSauce. Laè un misto di maionese vegana ebarbecue. Ed è rosa. Di un rosa così confettoso che dispiace quasi usarla in un ...