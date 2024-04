Cosa succede ora a Pioli | tradito dal ‘suo’ Milan - a Roma ha ricevuto la risposta sul futuro che aspettava

Se non viene garantita l’assistenza familiare al coniuge e al figlio in caso di divorzio o di separazione si rischia di violare il Codice penale. La Cassazione ha infatti evidenziato la somiglianza ... (tg24.sky)

Giorgia Meloni parlerà indisturbata del premierato, Matteo Salvini del Ponte sullo Stretto, Daniela Santanchè di tutto fuorché dei suoi problemi giudiziari. Ma i giornalisti Rai non ci stanno e ... (vanityfair)

cosa succede su un dipendente in malattia risulta Assente alla visita fiscale Inps di controllo? Anzitutto, lo Statuto dei Lavoratori, approvato con Legge 20 maggio 1970 numero 300, ... (leggioggi)

Freddo sull'Italia, temperature in picchiata da Nord a Sud: e in Abruzzo torna la neve - Saranno 10 giorni di freddo, in Italia. Questo weekend sembra invernale, con il ritorno della neve e il crollo delle temperature. La prima irruzione di aria piu fredda e instabile dalla ...ilmessaggero

Israele attacca l’Iran, notizie in DIRETTA: è l’inizio di una guerra mondiale - Guerra Israele-Iran, tutte le ultime notizie in diretta: alle ore 4.30 di questa mattina c’è stato un attacco israeliano vicino la città iraniano di Esfahan, Cosa succede Guerra Israele-Iran, tutte ...money

Scopriamo che Cosa succede nelle puntate di questa sera della soap turca - La trama della puntata della soap Terra Amara oggi su Canale 5: ecco che Cosa succederà nell'episodio di venerdì 19 Aprile 2024.gazzetta