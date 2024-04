Cosa succede a Ilaria Salis se viene eletta al Parlamento europeo

Leggi tutta la notizia su today

(Di venerdì 19 aprile 2024) Per, la 39enne detenuta da 13 mesi in Ungheria e sotto processo con l'accusa di aver aggredito due militanti neonazisti a Budapest nel 2023, la possibile via d'uscita dal carcere si chiamaè ufficialmente candidata alle elezioni europee con la lista di...