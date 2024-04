Cosa significa il presunto attacco israeliano in Iran

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 19 aprile 2024) Israele potrebbe aver scelto l’ambiguità per rispondere all’subito cinque giorni fa, quando l’— usando all’opposto una mossa coreografica e telegrafata — aveva lanciato centinaia di missili e droni contro il territorio dello Stato ebraico come rappresaglia per lo schiaffo subito a Damasco (dove alcuni alti funzionari dei Pasdaran erano stati uccisi in un bombardamento contro l’ambasciataiana, probabilmente condotto dagli israeliani ma mai rivendicato). Il gioco di ombre (e luci) in questo momento tesissimo potrebbe essere anche un metodo per evitare che la situazione scivoli verso derive incontrollate, con la Comunità internazionale — a iniziare dal G7 riunito con la ministeriale Esteri che si chiude in queste ore a Capri – che vuole evitare il caos.è successo dunque? Attorno alle 5:29 di questa ...