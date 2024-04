Cosa scrivere sul biglietto di auguri quando un collega - o anche un genitor - va in pensione? Alcune id -e, dalle più simpatiche alle più profonde

(Di venerdì 19 aprile 2024) Che sia uno magari une, il momento dellaè un traguardo fondamentale nella vita, lavorativa e non solo, di una persona. Per questo è necessario festeggiarlo adeguatamente, non solo con brindisi e torte macone frasi benaugurali da dedicare a chi lascia il lavoro. Ma, appunto,sul? Meglio essere profondi oppure si può lasciare spazio alla simpatia e all’ironia? Eccofrasi sul pensionamento a cui ispirarsi. ...

Scrivere un Telegramma di condoglianze è un gesto di rispetto e vicinanza verso chi ha perso una persona cara. In un momento così delicato, è importante trovare le parole giuste per esprimere il ... (chiccheinformatiche)

Pasqua è una festa che segna per molti un momento di profonda spiritualità, mentre per altri è semplicemente un'occasione di festeggiare e passare del tempo... (ilmessaggero)

Un gruppo di ricercatori giapponesi ha osservato che Scrivere i propri o pensieri rispetto a un evento che ci ha fatto ar rabbia re e poi gettarlo via o eliminarlo fisicamente può essere efficace ... (fanpage)

Finalmente in pensione! Gli auguri e le frasi simpatiche e profonde per l’occasione - Cosa scrivere sul biglietto di auguri quando un collega, o anche un genitore, va in pensione Alcune idee, dalle più simpatiche alle più profonde ...iodonna

Lucia Valcepina e la sua arte di "scrivere con lo scalpello" in una bella serata - Lo scalpello non sembra davvero uno strumento da usare per scrivere: tantomeno se ad impugnarlo è la mano delicata di una giovane ...primalavaltellina

Corse solidali, illusionismo teatrale e Slow Food: Cosa fare nel weekend - Gli eventi di questo nuovo fine settimana rappresentano delle piacevoli occasioni per godere delle proprie passioni. Partecipando alle iniziative in programma per venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 a ...giornaledibrescia