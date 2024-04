Cosa sappiamo dello strike con droni di Israele contro l' Iran

(Di venerdì 19 aprile 2024) Il gabinetto di guerra diaveva annunciato una risposta “inevitabile” e “devastante”, dopo che il presidente americano Joe Biden aveva consigliato al primo ministro Benjamin Netanyahu di non rispondere all'assalto dal cielo di Teheran: “Hai incassato una vittoria, prenditela”. Questa notteha attaccato obiettivi income rappresaglia per i missiliiani del 13 e 14 aprile sullo stato ebraico. Ma sembra un attacco mirato, eseguito per non scatenare la tanto temuta escalation.non sembra aver colpito i siti del programma nucleare, ma un sito militare in una zona a nord di Isfahan, dove c’è l’ottava base dell'aeronauticaiana che da tempo ospita la flottaiana di F-14 Tomcat di fabbricazione americana, acquistati prima della ...

SANT?ANGELO IN VADO nella villetta del mistero di via Petrarca si sarebbe consumata una violenza sessuale aggravata, perché vittima del l?abuso sarebbe un minore nne. Un minore che... (corriereadriatico)

Secondo Il Foglio, l'attivista detenuta in Ungheria starebbe firmando un accordo con alle anza Verdi sinistra. Ma la scarcerazione non sarebbe automatica (wired)

Il passaggio di Amadeus a NOVE è stato ufficializzato con un contratto di 4 anni che prevede la conduzione di tre programmi e la collaborazione per lo sviluppo di ulteriori format per le altre ... (cinemaserietv)

“Fino al blackout”: testo e significato del nuovo singolo di Baby K - Fino al blackout Baby K testo. Da venerdì 19 aprile è disponibile in radio il nuovo singolo di Baby K, "Fino al blackout".tag24