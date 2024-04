Cosa di dicono i nuovi dati sul divorzio nel sud Italia? Storia di un boom in tre passaggi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 19 aprile 2024) Certe mutazioni del costume, pur se quasi antropologiche, nel senso che investono il modo di essere profondo dell’uomo, restano nell’ombra, pressoché inesplorate, silenti. Finché non danno mostra di sé nei momenti e nei modi più impensati. Si prenda il. Chi ne parla più. Abbiamo dato, in analisi e interpretazioni. Ma forse non così compiutamente come crediamo. Le serie Istat 2007-2022 impongono ulteriori riflessioni, che toccano appunto le corde profonde dell’essereni. Nel 2007 il tasso di divorzialità – numero annuo di divorzi per mille abitanti – era al nord due volte quello del Mezzogiorno: poco più di 1ogni mille abitanti contro 0,5 divorzi ogni mille abitanti. Ma da allora i divorzi sono cresciuti del 33 per cento al nord e del 150 per cento nel Mezzogiorno, cosicché oggi abbiamo esattamente lo stesso ...