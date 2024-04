Cosa c’è di vero e cosa no nella storia di Edoardo - il tifoso della Roma malato terminale

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di venerdì 19 aprile 2024) di Francesca Capoccia Negli scorsi giorni ladi “”, undi calciocon una «malattia», è circolata parecchio in Rete. Sabato 13 aprile, durante una telefonata a Te la do io Tokyo (minuto 01:20:33puntata), programma radiofonico di TeleRadioStereo, unidentificatosi con il nome diha chiesto alla squadracapitale un ultimo regalo: arrivare a disputare e vincere la finale di Europa League, che si giocherà il 22 maggio a Dubino. Alla radionaha spiegato di avere «una malattia» – che non lo fa morire, precisa subito dopo, ma gli fa vivere una qualità ...