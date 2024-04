Cortona - due arresti e una denuncia

(Di venerdì 19 aprile 2024) Arezzo, 19 aprile 2024 – Nella passata serata durante lil servizio perlustrativo finalizzato alla prevenzione e alla repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nel comprensorio del comune di, in corrispondenza della loc. San Lorenzo, i militari della compagnia Carabinieri e precisamente dell’Aliquota Radiomobile procedevano al controllo di un’autovettura FIAT di colore grigio condotta da un uomo di circa 30 anni, senza fissa dimora sul territorio nazionale. Il predetto conducente assumeva fin da subito un atteggiamento sospetto e nervoso, tale da far temere che sulla sua persona o all’interno del veicolo condotto dallo stesso, potesse occultare sostanze stupefacenti o qualcos’altro di illecito, pertanto gli operanti procedevano all’immediata perquisizione sul posto conclusasi con esito positivo. Gli investigatori rinvenivano, all’interno ...

