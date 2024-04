Corteo dei fridays for future a Torino | un migliaio in piazza - c’è anche la Fiom Crisi climatica si sta aggravando e i governi non fanno nulla

Cerveteri , 26 marzo 2024- “Sull’antenna di via dei Prati e sul rispetto del regolamento comunale, approvato all’unanimità in Consiglio comunale, non faremo mai un passo indietro. Cittadini, ... (ilfaroonline)

I sindacati, per una volta tutti uniti, le istituzioni e gli studenti: sono Migliaia le persone in piazza a Torino per chiedere il rilancio dell’automotive e di Mirafiori. E’ il giorno dello ... (ilfattoquotidiano)

Tornano i cortei Fridays for Future: sciopero per il clima contro il G7 riunito a Capri - Sono partiti in numerose città d’Italia - da Napoli a Torino – i cortei, in occasione dello sciopero globale per il clima promosso da Fridays for Future, la branca italiana del movimento dei giovani ...repubblica

Liberazione Montespertoli, Corteo con la Filarmonica per la commemorazione - Alle ore 10 sarà celebrata, al cimitero del capoluogo, la S. Messa con la deposizione della corona al Monumento dei Caduti. Successivamente, alle ore 11:00, in Piazza del Popolo, si terrà la ...gonews

Milano, sciopero dei Musei civici: gli operatori protestano in occasione del Salone del Mobile - Gli addetti scendono in piazza domenica 21 aprile per rivendicare l’applicazione per tutti i bandi futuri del Ccnl Federculture: tra le richieste le maggiorazioni domenicali e la sicurezza sul lavoro ...ilgiorno