Corriere dello Sport – Addio alla Lazio? C’è una cosa che non mi è piaciuta

(Di venerdì 19 aprile 2024) 2024-04-19 23:32:43Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal: Felipe Anderson ha parlato del suo, destinazione Palmeiras, in diretta su DAZN dopo il successo in trasferta contro il Genoa: “Ho ringraziato tanto il presidente Lotito e il direttore Fabiani. Hanno rispettato la mia scelta. Saranno giorni di riflessione, voglio godermi ogni minuto con la”. Felipe Anderson sulle voci prima dell’annuncio sul suo futuro Felipe Anderson ha poi aggiunto: “Non mi è mai piaciuto dover commentare le voci sul mio futuro ed era giusto comunicare per primo la scelta, per rispettogente. Voglio che i nostri obiettivi siano raggiunti, finofine sappiamo che dobbiamo vincere ogni partita. Devo ...

2024-04-17 10:53:54 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere dello Sport : Si chiama Jonathan detto Jo. Jo David , centravanti di razza, canadese nato a ... (justcalcio)

Udinese-Roma il 25 aprile, il club giallorosso non ci sta: il duro comunicato - La Roma non ci sta. E ha manifestato disappunto per la data del recupero della gara contro l' Udinese, messa in calendario il 25 aprile. Non è servita la lettera inviata alla Lega di Serie A, dove si ...corrieredellosport

Felipe Anderson: "Addio alla Lazio C'è una cosa che non mi è piaciuta" - L'attaccante brasiliano ha parlato dopo il successo dei biancocelesti in trasferta contro il Genoa tornando sull'annuncio della sua partenza ...corrieredellosport

Pallavolo Play Off: Conegliano cerca la rivincita contro Scandicci - Domani alle 20.30 la squadra di Santarelli a Palazzo Wanny cercherà la vittoria per pareggiare i contri con Antropova e compagne che mercoledì hanno violato il Pala Verde ...corrieredellosport