Corona non è più pericoloso - restituito il passaporto

Potrà volare negli Usa per girare documentari Fabrizio Corona non è più 'pericoloso' e può riavere il passaporto . Il collegio del tribunale della Sorveglianza di Milano chiamato a decidere se ... (sbircialanotizia)

“non è socialmente pericoloso” per questo non sarà applicata la sorveglianza speciale per Fabrizio Corona. La Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano, dopo che per l’ex agente ... (ilfattoquotidiano)