Cori Violenza sessuale - 81enne deve espiare la pena agli arresti domiciliari

(Di venerdì 19 aprile 2024)- Ieri a(LT), i Carabinieri della locale Stazione, davano attuazione all’ordine di esecuzione per espiazione didetentiva in regime di detenzione domiciliare emesso dalla Corte di Appello di Roma a carico di unresidente a Rocca Massima (LT), dovendoladi anni 2 e mesi 2 di reclusione poiché L'articolo Temporeale Quotidiano.

Violenza sessuale, condannato un 81enne - I carabinieri eseguono l'ordinanza del Tribunale, l'uomo dovrà scontare una pena di 2 anni e 2 mesi ai domiciliari ...latinaoggi.eu

Violenza sessuale, ai domiciliari per oltre 2 anni - I Carabinieri di Cori hanno dato attuazione all’ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare emesso dalla ...h24notizie

Gaber e Jannacci, la loro arte per la Neuropsichiatria infantile di Sassari - “Quelli che… omaggio a Giorgio Gaber e Enzo Jannacci” è uno spettacolo per sostenere Neuropsichiatria infantile a Sassari.sassarioggi