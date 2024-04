Consigli alle aziende sulla prevenzione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 aprile 2024) Non solo i numeri: al centro della mattinatasicurezza sul lavoro a Varese c’è stato spazio anche per le buone pratiche che alcunedel territorio hanno avviato per aumentare lae cercare di ridurre gli infortuni. Tra le testimonianze quella di Alessandro Cattaneo, health safety and environment manager della divisione Elicotteri di Leonardo. Il gruppo industriale internazionale, che conta su ben quattro stabilimenti in provincia di Varese, ha adottato un sistema di Hse Alert comune a tutti i siti della divisione Elicotteri, italiani ed esteri. Si tratta di una comunicazione condivisa resa disponibile tramite diversi canali di diffusione (monitor di reparto, bacheche, email). Contiene informazioni relative ad eventi significativi in ambito Hse, con particolare riguardoazioni correttive ...