Consar Che delusione - ma fa parte dello sport

(Di venerdì 19 aprile 2024) Tra laper l’eliminazione in semifinale e la consapevolezza di aver confezionato una stagione ‘importante’. È a metà strada il sentimento di Riccardo Goi nel commentare il ko al tiebreak dell’altra sera a Grottazzolina in gara3. Laè uscita di scena a testa altissima, mettendo alle corde la dominatrice della regular season e costringendola a sudare freddo, soprattutto dopo la vittoria 3-0 di gara2. "Sapevamo – ha commentato il capitano giallorosso – che sarebbe stata una battaglia equilibrata e che sarebbe potuta finire 3-2 per loro o per noi. Ovviamente c’è tanta amarezza, anche se va riconosciuto alladi aver disputato un’ottima stagione. La dimostrazione più bella sono i tanti tifosi venuti a Grottazzolina per sostenerci e che vanno solo ringraziati. Sono molti anni che gioco a Ravenna, ma, un numero così ...