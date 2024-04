Congedo parentale - anche per docenti e ATA un mese retribuito all’80% | quando spetta Esempi nella CIRCOLARE Inps

Torniamo a parlare di tutele per la Maternità andandoci a occupare in modo specifico delle lavoratrici autonome , ovvero quelle professioniste indipendenti che non sono subordinate a un datore di ... (gravidanzaonline)

Inps, nel 2024 due mesi Congedo parentale pagati all'80% - Entro i sei anni di vita del figlio (o dall'entrata in famiglia del minore adottato) i genitori lavoratori dipendenti potranno avere fino a due mesi di Congedo parentale indennizzati all'80%. (ANSA) ...ansa

Congedo parentale 2024: le istruzioni INPS per ottenere l’indennità all’80 per cento - Arrivano le istruzioni INPS per la fruizione del Congedo parentale nel 2024. La Legge di Bilancio ha introdotto un ulteriore mese retribuito all’80 per cento. Requisiti e indicazioni per ottenere la p ...msn

Congedo parentale 2024: le istruzioni sull'indennità all'80% - Pubblicata la circolare operativa INPS sulla novità della legge di bilancio sul secondo mese di Congedo all'80 % della retribuzione nel 2024, per madre o padre.fiscoetasse