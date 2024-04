Confermata la data di Udinese-Roma - i giallorossi non ci stanno | passo indietro per l’Italia

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 19 aprile 2024) E’ stataoggi ladel recupero del match tradella 32ª giornata di Serie A. Il match, interrotto per il malore accusato da Ndicka al 71?, sarà recuperato il 25 aprile. Laaveva fatto richiesta di rinviare il recupero a maggio, ma la Lega Serie A l’ha respinta, confermando lascelta. Una decisione che ha fatto infuriare il club giallorosso, impegnato in Europa League. Lo sfogo della“L’AS, con i suoi risultati europei e quattro semifinali consecutive ha contribuito al ranking Uefa e dunque al quinto slot per le squadre italiane nella prossima Champions League come pochi altri club. Nonostante questo, il Presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha oggi avallato un’ingiusta decisione che costringerà la ...