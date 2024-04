Conference League - Fiorentina-Viktoria Plzen 2-0 | viola in semifinale

(Di venerdì 19 aprile 2024) (Adnkronos) – Lasi qualifica per le semifinali della. Aiservono i tempi supplementari però per avere la meglio sullper 2-0 grazie a un gol liberazione di Nico Gonzalez e a quello di Biraghi, dopo le tante occasioni sprecate e con tre legni colpiti durante i 120?. Ladi Vincenzo Italiano doveva vincere contro il, dopo il pareggio in trasferta a reti inte, e lo ha fatto nonostante la fatica a sfondare il muro ceco anche in dieci uomini.per il secondo anno consecutivo indove sfiderà una tra Paok e Club Brugge con un occhio verso la finale di Atene. L’allenatoreper la sfida deve fare i ...

