Concorso Università di Genova | 4 posti per Ricercatori

Leggi tutta la notizia su posizioniaperte

(Di venerdì 19 aprile 2024) Ultimi giorni per presentare domanda come ricercatore per l’di. L’ligure ha di recente pubblicato un bando dipubblico per la selezione di 4in altrettante discipline, al fine di portare avanti progetti innovativi secondo le indicazioni del PNR 2021-2027. Stando alle informazioni inserite nel documento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2024, il profilo professionale è di tipo A; dunque, come previsto dalle normative vigenti, ai candidati vincitori sarà somministrato un contratto a tempo determinato della durata di 3 anni. In questo articolo ti spiegheremo quali sono i progetti previsti per ciascuna disciplina e come puoi inviare la tua domanda di ammissione. Di seguito puoi scaricare in formato PDF il bando integrale che li comprende ...