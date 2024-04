Concorso Infermieri in Provincia di Brescia | 50 Posti a Tempo Indeterminato

Leggi tutta la notizia su posizioniaperte

(Di venerdì 19 aprile 2024) E’ stato emesso da pochissimo un altro Maxiper, questa volta parliamo di ben 50, indie per la precisione a Desenzano del Garda, località Montecroce. Non dobbiamo sottolineare oltre quanto sia importante a livello lavorativo un’opportunità del genere per chi è laureato instica, quindi andiamo subito a vedere cosa è previsto nel bando, i Requisiti e come inviare la domanda.-in--di-50--a-Cosa prevede il Bando diIlperè ...