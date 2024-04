Con questi Aerei e missili Israele ha attaccato e colpito l' Iran - mostrando la sua superiorità aerea

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 19 aprile 2024) Che cosa abbiano usato le forze israeliane per colpire l'la notte scorsa è estremamente complesso da conoscere. Non sarebbe peraltro prudente rivelare i dettagli esatti dell'operazione, soprattutto quelli relativi alla designazione del bersaglio, perché facilmente possono aver previsto anche l'infiltrazione di agenti in territorio ostile. Maè una delle nazioni al mondo che per prime, oltre trent'anni fa, ha sviluppato il settore dei droni, mezzi che paiono essere comunque stati usati per preparare la missione, attualmente considerata un'azione poco più che dimostrativa alla base militare tattica “Tab-8” che sorge nell'aeroporto vicino alla città di Isfahan e nella quale sono basati sia velivoli militari della Repubblica Islamica sia dove sorge uno degli stabilimenti nei quali vengono assemblati i droni Shahed. Diverse le opzioni tattiche ...