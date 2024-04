Con la 600e via a un' era sostenibile

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) La FIATsegna un punto di svolta nel segmento dei B-Suv elettrici. Insieme alla Jeep Avenger e alla Peugeot e-2008 condivide la tecnologia avanzata della piattaforma STLA Small di Stellantis. La sua silhouette, che richiama la 500e, si distingue per un frontale incisivo, mentre dettagli come i fari a Led e i cerchi massicci conferiscono un carattere unico. All’interno un cruscotto moderno e completamente personalizzabile accoglie il conducente, mentre spazi di stivaggio generosi e un sistema di infotainment all'avanguardia garantiscono comfort e connettività. L'allestimento "La Prima" solleva ulteriormente l'asticella del lusso, con sedili regolabili e funzioni di comfort avanzate. Dotata di tecnologie all'avanguardia, come il sistema Adaptive Cruise Control e il Blind Spot Detection, offre una guida assistita di livello 2 per una tranquillità senza pari al ...