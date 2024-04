Con gli emiliani 8 sorrisi in casa per il Picchio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Ascoli e Modena si ritroveranno l’una di fronte una all’altra per la 15esima occasione e stavolta la posta in palio sarà decisamente altissima per entrambe. I bianconeri di Carrera domani dovranno cercare di conquistare quel successo in grado di rilanciare le proprie pretese di salvezza, mentre i canarini scenderanno in campo per staccare con largo anticipo quel pass che li vedrebbe tra le partecipanti del prossimo campionato di serie B. Bisoli di certo farà di tutto per presentarsi nel migliore dei modi ai suoi nuovi tifosi, magari portando auna vittoria fondamentale per suggellare una stagione tutto sommato disputata a buoni livelli. Il bilancio complessivo degli incontri già andati in archivio al Del Duca parla di 8 affermazioni del, 2 pareggi e 4 acuti esterni dei gialloblù. Le prime sfide disputate si risolsero tutte in favore ...