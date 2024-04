Comunità energetiche | il 23 dibattito al comune di Campagna

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 19 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minutiUna soluzione che unisce la produzione di energia solare e l’agricoltura sostenibile. Una sfida, quella delle, alla quale l’ANIIS (Associazione Nazionale Installatori Impianti Serricoli), con sede legale a Salerno, intende offrire il proprio contributo per creare opportunità uniche per ottimizzare l’uso del suolo, incrementare la produzione di energia rinnovabile e promuovere la sostenibilità ambientale. Di questo e altro si dibatterà nel corso del Convegno dal titolo “Agrifotovoltaiche: l’Ecosistema sostenibile” organizzato per martedì 23 aprile, alle ore 17.30, nella sala “Gelsomino D’Ambrosio” presso la sede deldi, al quale parteciperà anche il Presidente dell’ANIIS Rolando Giorgio. L’appuntamento ...