Comune e UniSannio si uniscono per formare i dipendenti comunali

(Di venerdì 19 aprile 2024) Benevento: il : Primo corso di formazione per il settore pubblico Benevento, 19 aprile 2024 – Ildi Benevento e l’Università degli Studi del Sannio siin un progetto per la formazione continua dei. Il primo corso di formazione, intitolato “in”, rappresenta un importante passo avanti nella promozione della crescita professionale e nell’elevazione delle competenze nel settore pubblico. L’evento inaugurale avrà luogo il 23 aprile 2024, alle ore 11:45, presso la Sala dell’Assunta – Palazzo San Domenico, piazza Guerrazzi, Benevento. La cerimonia di apertura vedrà la partecipazione di Gennaro Santamaria, dirigente deldi Benevento; Gianluca Basile, direttore generale dell’Università degli Studi del ...

