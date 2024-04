(Di venerdì 19 aprile 2024), dolce. Ma anche molto cara, nel senso di costosa.ina Lecco puòre fino a 4.200alquadro. Per aprire bottega il conto sale fino a 6milaal mq per un negozio. E se si vuole anche un box, bisogna aggiungere 60mila. A tirare le somme sullo stato del mercato immobiliare a Lecco e provincia sono gli agenti di Fimaa Lecco, l’Associazione degli agenti d’affari in mediazione, che nei giorni scorsi si sono riuniti in assemblea. Nonostante i prezzi e soprattutto il boom di compravendite registrato nel 2022, il mercato del mattone nel Lecchese resta su buoni livelli, sebbene in leggero ribasso: nel 2023 sono state comperate e vendute 3.941 case, il 10% in meno delle ...

Pubblicato il 17 Aprile, 2024 Acquistare una casa in questi tempi risulta sempre più arduo per i giovani. Nonostante l’impegno lavorativo, le spese correlate all’acquisto e alla gestione di una ... (dayitalianews)

Comprare casa in città costa sempre di più. In centro raggiunti i 4.200 euro al metro - Il mercato immobiliare a Lecco mostra prezzi elevati ma stabilità nel 2023, con una leggera contrazione rispetto all'anno precedente. Le prospettive per il 2024 sono positive, con tassi in calo e infl ...ilgiorno

Gianfranco Fini e Elisabetta Tulliani, rinviata al 30 aprile la sentenza per la casa di Montecarlo - Il reato contestato dalla procura è riciclaggio, per l’opaca operazione di compravendita, che risale al 2008, di un appartamento a Montecarlo, lasciato in eredità dalla contessa Annamaria Colleoni ad ...ilcorrieredelgiorno

Argentina, quanti soldi bisogna guadagnare per vivere bene - Stai pensando di trasferirti in Argentina Ecco una lista di pro e contro che potrebbero aiutarti nella scelta.viaggi.nanopress