Completata la giuria del processo a carico di Trump - paura fuori dal Tribunale per un uomo che si è dato fuoco

(Di venerdì 19 aprile 2024) Unsi èdavanti aldi Manhattan (New York) dove si sta svolgendo ilall’ex presidente Usa Donald. La notizia è arrivata mentre venivala selezione dei 12 giurati, e i 6 sostituti, che dovranno giudicare il miliardario che aspira a tornare alla Casa Bianca. L’si ènell’area designata per le protestedalsotto gli occhi della polizia, delle persone e dei giornalisti che stanno coprendo l’evento giudiziario. Video online mostrano un, inginocchiato con le braccia incrociate dietro il collo, completamente avvolto dalle fiamme. Sono poi intervenuti i mezzi di soccorso che hanno portato ...

