Come vestivano le fiorentine e i fiorentini nel Medioevo?

(Di venerdì 19 aprile 2024) L’audioviaggio nel passato alla riscoperta di usi, costumi, tradizioni della Città del Fiore, della sua vita quotidiana, della sua politica, dei suoi intrighi. In questo podcast ci racconteràsigente comune e nobili a Firenze nel. Quali erano gli abiti che si indossavano tutti i giorni e quali erano gli accessori che si usavano per distinguersi? Dalla camicia al mantello, dal cappello alle scarpe, ma anche cinture e borselli. Seguiteci e tuffatevi nella storia con noi.

A distanza di alcuni giorni da una frase di Beatrice Luzzi su Giselda Torresan, l’ex gieffina ha replica to seppur indirettamente, mostrando tutta la sua stizza nei suoi confronti. Per comprendere ... (blogtivvu)

Fedez svende su Vinted i suoi abiti usati, tutto sold out in poche ore: prezzi da 25 a 300 euro. Ecco «l'armadio» del rapper - Appena tornato in Italia dopo una breve vacanza negli Stati Uniti, Fedez è tornato ai suoi affari. Il rapper, sempre attivissimo sui social, ha messo in vendita i suoi abiti su Vinted, ...leggo

Kingdom Come Deliverance II ANTEPRIMA | Si torna in Boemia - Warhorse Studios ci ha invitato a vedere l'anteprima di Kingdom Come Deliverance II, vediamo le novità. Il segreto tanto atteso è stato svelato, oggi 18 aprile 2024, i ragazzi di Warhorse Studios ...gamesource

Chiara Nasti: “Non voglio gente a casa, odio che si siedano sul mio divano con i vestiti di tutto il giorno” - Chiara Nasti e l’ ossessione per l’igiene in casa. L’influencer, già mamma di un bimbo, è in dolce attesa della seconda figlia e ha spiegato di essere particolarmente attenta alle norme igieniche per ...ilfattoquotidiano