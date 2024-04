Come leggere le nomine (molto romane) di Orsini. Indizi sulla Confindustria che verrà

(Di venerdì 19 aprile 2024) In modo inusuale, la scelta del direttore generale dellaè stata contestuale rispetto all’indicazione della nuova squadra con l’attribuzione delle principali deleghe.... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il presidente del Venezuela , Nicolás Maduro , ha rilancia to la serie animata SuperBigote (SuperBaffo), con lui stesso come protagonista, nell’ambito della sua strategia elettorale in vista del voto ... (ilfattoquotidiano)

Da Agnelli a Pignataro la nuova classifica dei ricchi - A chi scrivere il proprio punto di vista sulle cose A chi affidare l’ indignazione e la speranza Vi proponiamo di dirlo a Corriere ...corriere

“Bravo Enrico”. E poi la Ue mette il report nel cassetto - I toni sono trionfali, Come al solito. Le decisioni debolucce, Come al solito. Il Consiglio Ue straordinario, l’ultimo prima delle Europee, doveva discutere di un tema che è sul tavolo da quattro anni ...ilfattoquotidiano

Pressing su Salvini, sms a Grillo: Draghi forzava per farsi Re - Con dubbio tempismo, Mario Draghi si è ormai fatto avanti per un ruolo di peso nella prossima Ue. Peccato che, Come già per la corsa verso il Quirinale, non abbia fatto i conti con gli umori dei parti ...ilfattoquotidiano