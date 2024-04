Cnn | Usa non approvavano attacco a Iran

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 19 aprile 2024) 7.18 Gli Stati Uniti non avevano dato il via libera alla risposta israeliana all'. Lo riporta la Cnn, che cita fonti dell'amministrazione Biden. "Noi non avevamo approvato la risposta", ha detto un rappresentante del governo. L'è stato lanciato poco dopo che il ministro degli Esteriiano aveva detto proprio alla Cnn che se Israele avesse lanciato attacchi ci sarebbe stata una reazione "immediata e ai massimi livelli". Il nostro ministro degli Esteri Tajani ha affermato che gli presenti insono al sicuro.