Claudio Ranieri prova a realizzare il suo ultimo capolavoro

(Di venerdì 19 aprile 2024) Il problema delle grandi imprese è che non sempre sono facili da riconoscere. Perché convenzionalmente vengono fatte coincidere con un successo impronosticabile o con un’affermazione scintillante. Eppure spesso le opere più mirabolanti sono quelle che riescono a impedire una disfatta annunciata, a evitare di cadere nella polvere, a dribblare un destino che sembrava ineluttabile. Ne sa qualcosa, l’uomo entrato nella storia per la Premier League vinta nel 2016 con il Leicester City ma che ha passato tutta una carriera a trasformare l’acqua in vino in piazze che avevano scarsa dimestichezza con l’idea di trionfo. Il suo curriculum è sterminato, ma per soppesarne davvero il valore non bisogna guardare fra le pagine degli albi d’oro, quanto fra le pieghe degli almanacchi. L’incipit della storia viene scritto a cavallo fra il 1986 e il 1987 ...