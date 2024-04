Classifica Tour of the Alps 2024 - Antonio Tiberi sul podio! Juan Pedro Lopez vince

Siamo alla quinta e ultima tappa del Tour of the Alps 2024 . Una breve corsa a tappe che sta vedendo frazioni dure e in condizioni quasi estreme dal punto di vista atmosferico, tra freddo, pi oggi a e ... (oasport)

Aurelien Paret-Peintre (La Mondiale Team) vince la quinta e ultima tappa del Tour of the Alps 2024 . Il francese la spunta al fotofinish su Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) nei 118 km da Levico ... (sportface)

Si chiude con un’altra frazione esplosiva il Tour of the Alps e a portarsi a casa il successo finale è Juan Pedro Lopez . L’azione di due giorni fa è risultata fondamentale per l’iberico che gestisce ... (oasport)

Classifica Tour of the Alps 2024, quinta tappa: vince Juan Pedro Lopez, ma Antonio Tiberi sale sul gradino più basso del podio - Si conclude il Tour of the Alps 2024 di ciclismo su strada: la breve corsa a tappe termina con la quinta frazione, con partenza ed arrivo a Levico Terme, ...oasport

LIDL TREK. CICCONE RIPARTE DAL ROMANDIA: «UN PRIMO PASSO PER ARRIVARE AL TOP PER Tour E VUELTA» - Sarà questo il primissimo passo in vista degli appuntamenti più importanti della sua estate, Tour de France e Vuelta a España. Dopo la conclusione del Tour de Romandie, al programma di Ciccone si ...tuttobiciweb

A Levico Terme l’ultima chiamata del Tour of the Alps 2024 - Giochi ancora apertissimi al Tour of the Alps: si decide tutto nei 118,6 Km con partenza e arrivo a Levico Terme, in Trentino ...ladigetto