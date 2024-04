Classifica marcatori Serie A 2023-2024 | i goleador del campionato

SERIE A - Le pagelle di Cagliari-Juventus 2-2: Chiesa, due lampi in una notte opaca. Nandez condottiero rossoblu - Con questo risultato la Juventus sale a 64 punti in Classifica e resta terza, mentre il Cagliari resta a +5 sulla zona retrocessione. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita. Wojciech ...eurosport

La Juventus pareggia in rimonta col Cagliari: 2-2 gol di Gaetano, Mina, Vlahovic e Yildiz - Primo tempo di grande intensità del Cagliari che conquista due rigori e mette a segno i gol di Gaetano e Mina, la Juventus nel secondo tempo recupera con Vlahovic e Yildiz ...corriere

La Roma si scaglia contro la Lega per il recupero con l’Udinese: “Passo indietro per il sistema calcio” - La Roma non ci sta e si scaglia contro la Lega Serie A per aver deciso che la partita contro l’Udinese si recupererà il 25 aprile alle ore 20 ...fanpage