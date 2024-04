Classe E All-Terrain sportiva per ogni strada - La Mercedes Classe E All-Terrain è un’auto adatta a qualunque esigenza. Oltre ad essere molto elegante e innovativa, garantisce una guida ottimale su qualsiasi tipo di strada grazie alla trazione inte ...quotidiano

Matteo Tivan del liceo scientifico di Cuneo è campione nazionale di astronomia - CUNEO CRONACA - Matteo Tivan (Classe 5^ B liceo scientifico “G. Peano” di Cuneo) si è confermato campione italiano di astronomia, categoria Master. La finale nazionale, organizzata dal Ministero dell' ...cuneocronaca

Classe e cuore. Roma in estasi - Classe e cuore. Roma in estasi - Il Messaggero - Il bel gioco, il coraggio. Il cuore, la Classe. L’Olimpico è in estasi davanti alla Ro... - Marione.net - La ControInformazione GialloRossa (A.S. Roma, ...marione