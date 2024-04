Civil War - l’apocalisse Usa in un film magnetico e piacevolmente apolitico

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Chi entra in sala a vedereWar non cerchi farneticanti pamphlet Trump contro Biden, democratici buoni contro repubblicani cattivi, Nord progressista contro Sud retrogrado. Ilscritto e diretto da Alex Garland ha una sua sostanziale, evidente, magnetica vena apolitica da lasciarestupefatti. Insomma, nel futuro distopico/apocalittico che Garland costruisce attorno ad una guerrae tra Forze dell’Occidente (Texas e California) e altri staterelli sparsi rivolti spietatamente in armi e tonanti dotazioni militari contro il presidente che sta a Washington, ormai accerchiato, e la sua ghenga, non c’è spazio per alcuna morale e ancora meno per una spiegazione a ritroso sulle cause della guerra medesima. Ci si ammazza come bestie, senza pietà ad ogni possibile angolo di strada, nei modi più ...